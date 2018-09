Le altre di A, Sassuolo show: 5-3 si sblocca la Lazio, Atalanta ko

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Con la sconfitta del Napoli a Genova contro la Samp, alle spalle della Juve c'è da solo il Sassuolo di De Zerbi, che a Reggio Emilia travolge 5-3 il Genoa raggiungendo quota 7 in classifica. «Squadra merito dell'allenatore», afferma Boateng, a segno nella goleada neroverde. Sassuolo che si porta dallo 0-1 al 5-1. Inutile il recupero finale del Genoa, dove Piatek segna ancora una doppietta.Juve a punteggio pieno, ma formalmente lo è anche la Fiorentina: due partite, due vittorie. Superata 1-0 al Franchi l'Udinese grazie a un gol al 73' del capocannoniere (3 reti, con Piatek) Benassi, su assist di Chiesa. La Spal cade invece al Grande Torino. Per i granata decide Nkoulou al 52'. Match interrotto al 18' per circa tre quarti d'ora a causa di un nubifragio e poi fatto riprendere dall'arbitro Pasqua.Si sblocca la Lazio, che si aggiudica all'Olimpico per 1-0 il derby con il Frosinone grazie ad una rete di Luis Alberto al 49'. Dopo l'eliminazione dall'Europa League, l'Atalanta cade anche in campionato: Cagliari corsaro a Bergamo con una punizione al 45' di Barella. Reti bianche infine tra Chievo ed Empoli.(M.Sar.)