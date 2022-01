LE ALTRE DI A

Il Covid-19 ferma quasi mezza Serie A. Saltano 4 sfide su 10 nel giorno della Befana, ma la prima del girone di ritorno, nonostante tutto, riserve spettacolo e sorprese. A partire dal ko interno della Sampdoria, che cade 2-1 contro il Cagliari di Mazzarri. Avanti con Gabbiadini al 18', Deiola (55') e Pavoletti (71') ribaltano la situazione, con i sardi che trovano la prima gioia dopo un periodo davvero complicato. Tonfo in casa anche per lo Spezia, che viene punito dalla doppietta di Caprari (59' e 70') che regala i tre punti all'Hellas Verona. Inutile la rete nel finale di Erlic. Spettacolare 3-3 al'Olimpico di Roma tra Lazio ed Empoli. Avanti due volte i toscani con Bajrami (al 6' su rigore) e Zurkowski (8'), la squadra di Andreazzoli si fa riprendere dal solito Immobile 14') e da Milinkovic Savic (66'), prima del nuovo vantaggio firmato Di Francesco (75'). In pieno recupero (ben 7 minuti concessi dall'arbitro) la nuova rete di Milinkovic che regala il pari ai biancocelesti, che agganciano Roma e Fiorentina al sesto posto. Pareggio importante per il Genoa in casa del Sassuolo: avanti con Destro (6'), ci pensa Berardi al 55' a riacciuffare la squadra di Shevchenko, che ora è a 4 punti dalla zona salvezza.

(D.Pet.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA