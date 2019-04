Lazio, vittoria con vista Champions

ROMA - Dopo tre partite nelle quali ha raccolto un solo punto la Lazio ritrova la vittoria battendo l'Udinese 2-0 nel recupero della 25esima giornata di A disputato allo stadio Olimpico di Roma.

I biancocelesti si impongono al termine di un match controllato senza particolari patemi sin dall'avvio e deciso dal gol di Caicedo al 21' e dall'autorete di Sandro al 24'. In classifica la squadra di Inzaghi risale al settimo posto con 52 punti, 3 in meno del Milan quarto, 2 della Roma e 1 dell'Atalanta, tornando in corsa per un posto in Champions League. I bianconeri restano fermi a quota 32 in sedicesima posizione con tre punti in più sull'Empoli terz'ultimo. Dopo una prima fase di studio la prima occasione è dei padroni di casa.

Al 15' Immobile lancia in area sulla sinistra Caicedo che prova il sinistro sul primo palo, Musso è attento e devia in angolo. Cinque minuti più tardi sugli sviluppi di un corner, De Paul dalla trequarti sinistra crossa per Badu che di testa colpisce la parte alta della trasversa. Al 21' sblocca la Lazio: Immobile serve in area Caicedo che controlla e con un bel sinistro manda la palla a sbattere sulla base del palo alla destra di Musso e poi in rete. Passano tre minuti e arriva anche il raddoppio. Sull'angolo dalla destra di Romulo, Milinkovic-Savic sfiora di testa mandando la palla a sbattere sui piedi di Sandro che non riesce ad evitare l'autogol. Nella ripresa il portiere laziale Strakosha para il rigore al friulano De Paul.

La classifica: Juventus 84 punti; Napoli 67; Inter 60; Milan 55; Roma 54; Atalanta 53; Lazio 52; Torino 50; Sampdoria 48 Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Parma e Spal 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo (-3) 11. (M.Sub.)

