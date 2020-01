Lazio su Giroud, Mertens permettendo

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Nelle ultime ore di mercato, attenzione alla Lazio. Il club di Lotito, a sorpresa, ha deciso di fare sul serio per Giroud. L'attaccante, in uscita dal Chelsea, è stato sedotto e abbandonato dall'Inter. Da qui l'inserimento dei biancocelesti, pronti a chiudere con il 33enne francese con un contratto sino al 2022. Dovesse arrivare la classica fumata bianca, il Chelsea si fionderebbe su Mertens.

Il Napoli, dopo aver speso quasi 100 milioni per Demme, Lobotka, Politano e Petagna (quest'ultimo per giugno), starebbe riflettendo sul futuro del belga in scadenza di contratto.

Tanti saluti a Roma, sponda giallorossa. Dopo Florenzi (Valencia), se ne va anche Antonucci (prestito al Vitoria Setubal). Attivissima anche la Fiorentina, uno dei club che si sono mossi maggiormente in questa finestra invernale di calciomercato. Oltre a Cutrone e Kouamè, fumata bianca per il tesseramento del difensore Igor dalla Spal e, soprattutto, di Duncan, centrocampista del Sassuolo tanto apprezzato da Iachini.

Si lavora ancora per Amrabat (ma per giugno). Sul fronte uscite, Boateng potrebbe tornare in Spagna (Celta Vigo). Da non escludere anche il colpo last minute di Criscito in uscita dal Genoa. Intanto Il Grifone, di fatto, si è rifatto il trucco, come spesso accade da quando c'è Preziosi al comando. Perin, Behrami, Destro, Eriksson, Konig, Masiello ma non solo. La società ha perfezionando l'acquisto di Soumaoro, centrale del Lille e riabbraccia Iturbe, direttamente dai messicani del Pumas. Sorride anche la Spal: arriva Castro dal Cagliari.

Colpo last minute per l'Atalanta, pronta ad abbracciare il centrocampista, classe 1994, Tamèze, in prestito dal Nizza. Nel frattempo, il Parma è in pole position per assicurarsi Caprari (cercato anche dal Sassuolo). C'è anche chi lascia l'Italia: Rigoni saluta la Sampdoria e torna allo Zenit, proprietario del cartellino.

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

