Lazio, rimonta pazzesca

Dodici reti nei due posticipi che chiudono la 15ª giornata. Non sorride la Lazio, che all'Olimpico si fa raggiungere al 99' dall'Udinese sul 4-4. Primo tempo tutto di marca friulana: bianconeri a bersaglio al 17' (colpo di testa) e al 32' (poderoso contropiede alla Adriano) di Beto. Immobile al 34' accorcia con il proprio 164° gol in biancoceleste, ma la difesa di casa è disastrosa e si fa infilare ancora una volta da Molina (44').

Nella ripresa è un'altra Lazio: al 51' guizzo di Pedro, al 56' capolavoro balistico di Sergej Milinkovic-Savic ed è 3-3. I padroni di casa restano in dieci al 57' (doppio giallo per Patric), imitati al 69' dall'Udinese (due ammonizioni per Molina). Al 79' segna Acerbi di testa, ma il gol viene convalidato solo dopo un lunghissimo controllo al Var per un fuorigioco che non c'è. Sembra fatta per la Lazio, ma al 99' Arslan, servito da Forestieri su punizione, zittisce l'Olimpico. Finale nervoso e rosso anche per Walace.

Il Torino non riesce a celebrare pienamente il proprio 115° compleanno facendosi rimontare da 2-0 a 2-2 dall'Empoli e fallendo l'opportunità di centrare la quarta vittoria consecutiva in casa. Dopo 15' sembra tutto facile per i granata, già in doppio vantaggio. Segna prima Pobega (male Zurkowski in disimpegno), poi Pjaca. Poco dopo la mezz'ora Singo atterra Di Francesco lanciato a rete.

L'esordiente arbitro Colombo estrae il giallo ma, richiamato al Var, cambia idea e opta per il rosso.

Il Toro in dieci subisce subito la rete del 2-1 (34') di testa su azione d'angolo. Nella ripresa l'Empoli colpisce una traversa su deviazione all'indietro di Bremer, che poco dopo sfiora il 3-1. Ma pressoché inevitabile al 72' giunge il pari: cross morbido di Luperto e inzuccata vincente di La Mantia, entrato nella ripresa.

Così la nuova classifica: Napoli 36; Milan 35; Inter 34; Atalanta 31; Roma 25; Fiorentina, Juventus, Bologna 24; Lazio 22; Hellas Verona, Empoli 20; Sassuolo 19; Torino 18; Udinese 16; Sampdoria, Venezia 15; Spezia 11; Genoa 10; Cagliari 9; Salernitana 8.

