Lazio pari col brivido (2-2): promossa agli ottavi

Lazio agli ottavi di Champions 20 anni dopo. Ma quanta sofferenza con il Bruges. All'Olimpico finisce 2-2: un pari che promuove la Simone Inzaghi-band. Sfida che si mette in discesa con la rete di Correa (12'), ma tre più tardi Vormer firma il pari. Lazio avanti di nuovo al 27' con il rigore realizzato da Immobile. E prima del riposo belgi pure in 10 per la cacciata di Sobol. Tutto fatto per la Lazio? Macché: al 76' Vanaken fa 2-2 e in pieno recupero (92') la traversa (di De Ketelaere) salva i biancocelesti, che finiscono secondi nel girone a quota 10, mentre i belgi (8 punti) scendono in Europa League.

E stasera tocca alla Dea. «Difficile fare i conti in questo tipo di partita. Sono sfide difficilmente da zero a zero, per il valore offensivo dell'Ajax, ma anche per la nostra mentalità. Siamo più bravi a giocare la gara che non a difendere, avremo il vantaggio dei due risultati. Puntiamo a superare il turno, la partita di andata ci ha dato buone sensazioni». Questo il Gasp in conferenza.

Fin qui le parole. Ma tira brutta aria in casa Atalanta. Gasperini stasera al termine della sfida ad Amsterdam è pronto a dare le dimissioni da tecnico. Alla base della decisione quel litigio violento al termine del primo tempo della partita della scorsa settimana con i danesi del Midtjylland con Gomez e Ilicic. Gasp pretende scuse pubbliche e dura punizione per il Papu e Ilicic, altrimenti andrà via. Incredibile ma vero?

