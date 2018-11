Lazio-Marsiglia già match-point Inzaghi: vittoria e qualificazione

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Un match point per chiudere il discorso qualificazione». Senza troppi giri di parole Inzaghi va al sodo: la sua Lazio stasera alle 19 all'Olimpico deve battere il Marsiglia. I francesi sono reduci da tre sconfitte di fila, il tecnico non vuole sentire parlare di squadra in crisi: «Preferisco sempre affrontare chi viene da una vittoria. Ho visto l'ultima gara che hanno perso contro il Montpellier e nonostante il 3-0 nel primo tempo avrebbero meritato il vantaggio». Garcia dunque torna nel suo stadio per cercare riscatto e dare un calcio alle critiche che sono piovute addosso a lui e a Strootman: «Il Marsiglia è una squadra ferita continua Inzaghi e vorrà fare risultato a tutti i costi. Giocherà all'attacco e rispetto all'andata hanno recuperato Thauvin, un giocatore di qualità». Ecco perché questa sera servirà la migliore Lazio, ma la formazione è ancora top secret. In attacco possibile coppia inedita Immobile-Correa con Caicedo che entrerà a partita in corso. (E.Sar.)