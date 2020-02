Lazio, l'Immobile perfetto: «Punti per alimentare il nostro sogno»

ROMA - «Ci servono punti per portare avanti il nostro sogno». Nel giorno del suo trentesimo compleanno Ciro Immobile guarda con fiducia all'obiettivo scudetto. Impensabile solo fino a qualche mese fa la Lazio oggi è una seria candidata per il titolo finale. «Siamo orgogliosi per quello che stiamo facendo: eravamo partiti da Auronzo con tanti sogni, ma ora ci stiamo divertendo» ammette l'attaccante biancoceleste a Lazio Style Channel: «Il mister, il suo staff e la dirigenza ci hanno aiutato, insieme ai tifosi, a creare un gruppo ed una piazza fantastica. Il presidente Lotito ha sempre provato a metterci a nostro agio: è importante saper legare l'affetto alla professionalità». Ieri sera la grande festa in stile Grande Gatsby a palazzo Brancaccio al quale hanno partecipato tutti i compagni e lo staff: «Mi sento ancora molto giovane dentro - spiega Immobile - La nostra è una famiglia ed è giusto far partecipare tutti. Siamo uniti durante tutto l'anno ed è giusto condividere anche queste occasioni».(E.Sar.)

