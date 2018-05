Lazio, ko pure Luis Alberto: è rischio stiramento

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Il pari contro l'Atalanta ha frenato la corsa Champions della Lazio ma non ha scalfito l'entusiasmo di un gruppo che ancora crede di poter entrare nell'Europa che conta. A tenere in ansia il tecnico Inzaghi, più che la condizione fisica nelle ultime ore, ci sono gli infortuni a catena che stanno condizionando questo finale di stagione. Le fatiche europee si iniziano a far sentire nelle gambe dei giocatori così dopo Immobile, Parolo e Radu, tutti fermati da problemi muscolari, domenica contro l'Atalanta anche Luis Alberto si è dovuto arrendere ad un guaio alla coscia destra. «Lo abbiamo fermato precauzionalmente» ha subito precisato il medico sociale, il dottor Rodia, ma le lacrime del giocatore in panchina non lasciano presagire nulla di buono. Nelle prossime ore lo spagnolo verrà sottoposto a esami di controllo alla Paideia ma si teme lo stiramento alla coscia e c'è il serio rischio che la sua stagione finisca in anticipo. (E.Sar.)