Lazio, finisce 2-2 a Crotone: niente festa

Enrico SarzaniniROMA - Tutto da rifare, tutto ancora da decidere. Il 2-2 di ieri allo Scida non serve a nessuno e rimanda ogni discorso all'ultima giornata: per la salvezza del Crotone e per la Champions della Lazio. Avanti grazie al rigore conquistato e trasformato da Lulic, i biancocelesti hanno subito la rimonta calabra con Simy e Ceccherini per poi trovare il definitivo 2-2 con Milinkovic che nel finale si è divorato la palla della possibile vittoria.Rammaricato a fine gara Inzaghi: «È un'occasione persa, dovevamo vincere. Era il primo dei due match point, sapevamo che non sarebbe stato semplice ma abbiamo preso due gol evitabili anche se le colpe non sono mai solo di un reparto». E non solo viste le tante occasioni divorato davanti alla porta: «Quella di Caicedo, poi la traversa, Milinkovic, meritavamo di vincere ma ora pensiamo all'Inter. Giocheremo per vincere, è normale però che anche avere il pareggio a disposizione è un vantaggio».Resta la delusione per una Lazio che non lo ha soddisfatto fino in fondo: «Ho visto poco furore agonistico. Avremo dovuto fare di più: bisognava uccidere la partita». Adesso la testa è alla sfida contro l'Inter che vale la Champons: «Voglio una squadra coraggiosa, quella che ho sempre visto. Era destino che ci saremmo giocati tutto alla fine».riproduzione riservata ®