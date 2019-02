Lazio, fine del sogno a Siviglia e oggi il Napoli con lo Zurigo

MILANO - La Lazio dice addio all'Europa League. Dopo aver perso all'Olimpico (0-1) la scorsa settimana, anche a Siviglia la squadra di Simone Inzaghi incassa il ko (2-0) contro la formazione spagnola. Decidono Ben Yedder (come all'andata), nel primo tempo e Sarabia, nella ripresa. Ma pesa il rigore non concesso dall'inglese Taylor in avvio per un fallo su Lulic (in EuroLeague non c'รจ il Var). Lazio che ha sciupato diverse occasioni, soprattutto nella prima parte di gara. Vazquez (per gli spagnoli) e Marusic espulsi. Il cammino dei biancocelesti finisce qui. E anche con Immobile dentro (all'andata assente) nulla da fare. E oggi (alle 18,55, diretta tv su Sky) tocca pure al Napoli di Carlo Ancelotti, che al San Paolo riceve lo Zurigo, forte del 3-1 acquisito in Svizzera la scorsa settimana. (M.Zor.)

