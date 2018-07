Lazio esagerata ne fa 20, Rossi 7 Fiorentina ok col Verona (2-1)

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Dentro o fuori. Oggi, in base alla sentenza del Tas di Losanna sul Milan, la Fiorentina saprà se giovedì prossimo inizierà con i preliminari di Europa League oppure se vivrà una normale giornata di lavoro. Intanto i viola, ieri a Moena, hanno battuto 2-1 il Verona in un test già probante per la squadra di Pioli. A segno nel primo tempo (con in mezzo il gol scaligero di Cissè) le stelline Simeone e Chiesa. «Per loro abbiamo rifiutato offerte enormi. A differenza di altre società, noi abbiamo difeso i nostri gioielli», ha detto patron Andrea Della Valle.Guarda al Tas anche l'Atalanta, ancora in sospeso tra l'accesso diretto ai gironi o il ritorno ai preliminari, in caso di riammissione del Milan. Appuntamento certo ai gruppi di Europa League di settembre, invece, per la Lazio, che nel primo test stagionale ad Auronzo ha sommerso (senza alcuni big, tra cui Immobile) 20-0 la compagine locale. Addirittura 7 reti (con capolavoro in rovesciata) per Alessandro Rossi, rientrato dal prestito alla Salernitana.(M.Sar.)