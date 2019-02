Lazio e Atalanta al ballo Champions

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Ammucchiata in zona Champions League. Se domenica sera il Milan, quarto, aveva solo la Roma ad una lunghezza, ieri i giallorossi sono stati raggiunti da Lazio e Atalanta. Quattro squadre in un punto, desiderose magari di avvicinare anche la terza piazza dell'Inter, non dovesse riprendere in fretta a marciare spedito.I biancocelesti, dopo aver eliminato proprio la Spalletti-band in Coppa Italia, sono tornati a vincere anche in campionato grazie allo 0-1 nel derby dello Stirpe, contro un Frosinone ancora all'asciutto di successi interni.Decisiva una botta tremenda al 36' dell'ecuadoregno Felipe Caicedo, un vantaggio difeso dalla Lazio con le unghie nella ripresa. «È affiorata la stanchezza, siamo stati bravi a soffrire», ha affermato Simone Inzaghi. Episodio arbitrale controverso sullo 0-0, con un rigore prima concesso e poi tolto ai ciociari (contatto Bastos-Ciano) dopo revisione dell'episodio al Var da parte dell'arbitro Fabbri.Reduce dalla strabiliante serata di Coppa con la Juventus, anche l'Atalanta ha saputo soffrire a Cagliari, sfruttando al massimo, per la terza affermazione esterna consecutiva, la zuccata al 50' di Hateboer, 31° gol nella ripresa per i ragazzi di Gian Piero Gasperini sui 48 complessivi (sempre miglior attacco del torneo). Sardi al terzo stop nelle ultime 4 giornate di A e anche iellati, fermati al 91' dalla traversa (colpo di testa di Deiola) e dagli infortuni di Birsa in apertura e di Théréau nel finale, a campi già esauriti da Maran.Dopo quella di Fabio Quagliarella sabato, si è interrotta pure la striscia magica di Ducan Zapata, a secco dopo 10 incontri ufficiali di fila con almeno una rete all'attivo.riproduzione riservata ®