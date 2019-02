Lazio, basta Caicedo ed Empoli ko: ora è quarta

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Basta un rigore di Caicedo al 42' del primo tempo, dopo aver subito fallo dal portiere Provedel, a regalare la vittoria di misura della Lazio sull'Empoli in casa nell'anticipo della 23a giornata (per evitare la concomitanza con la sfida del rugby tra Italia-Galles domani all'Olimpico). Anche se il dominio è stato netto la Lazio, soprattutto nel secondo tempo, non ha brillato. Bene comunque l'inserimento nel finale di partita di Neto al posto proprio di Caicedo infortunato. Il talento diciottenne difende corre ed è un buon contropiedista. Adesso la Lazio, alla seconda vittoria consecutiva, si porta al quarto posto momentaneamente, superando il Milan e salendo a soli due punti dall'Inter di Spalletti, terza. Alla squadra di Inzaghi mancavano Immobile, Luis Alberto, Wallace e Lukaku.(E.Sar.)