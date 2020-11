Lazio, assalto allo Zenit Domani Liverpool-Atalanta

Massimo Sarti

«Lo Zenit San Pietroburgo è un avversario di qualità. Servirà una prova di carattere. Qualificarci è l'unico obiettivo». Simone Inzaghi non si fida dell'ultimo posto dei russi nel gruppo F di Champions League con un solo punto, contro i cinque della Lazio. Con un successo stasera all'Olimpico (ore 21) i biancocelesti metterebbero un bel mattoncino sul passaggio agli ottavi, soprattutto se in contemporanea la capolista Borussia Dortmund dovesse battere in casa il Bruges. Rientrerà Luiz Felipe, che potrebbe essere schierato titolare. Per il resto si va verso la conferma (ancora con Reina in porta) della formazione vittoriosa sabato a Crotone, con Immobile voglioso di tornare a far gol pure in Europa. Domani invece toccherà all'Atalanta (oltre all'Inter) nella difficile ma affascinante sfida al Liverpool.

Venendo alle altre gare odierne, nel gruppo E Siviglia e Chelsea, facendo risultato in trasferta rispettivamente contro Krasnodar e Rennes (ore 18,55) possono staccare il biglietto per gli ottavi. Maggiore equilibrio nel gruppo H, comandato con 6 punti da Manchester United e Lipsia. Occasione a Old Trafford per i Red Devils contro i turchi del Basaksehir, mentre al Parco dei Principi il Psg cercherà di battere e di raggiungere i tedeschi.



