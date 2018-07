Lazio addio: Felipe Anderson al West Ham Zapata all'Atalanta Cassano si offre al Parma

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Raduno a Formello e primo allenamento per la Lazio. C'è Acerbi, mentre per Felipe Anderson si è trattato di una toccata e fuga di saluto. Dopo una lunga trattativa è arrivata la fumata bianca per la cessione del brasiliano al West Ham, per 40 milioni più bonus. Un vero «colpaccio» (come da definizione del presidente Antonio Percassi) lo ha realizzato l'Atalanta, mettendo le mani sull'attaccante colombiano Duvan Zapata, con un investimento di 24 milioni di euro: 12 per il prestito biennale dalla Sampdoria (che ha rescisso con Ricky Alvarez), più 12 per il diritto di riscatto. Il Genoa ha preso l'ex Verona Romulo e, dal Tigre, l'attaccante argentino 21enne Claudio Spinelli. Infine una voce suggestiva: Antonio Cassano si sarebbe offerto al Parma. (M.Sar.)