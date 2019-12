Lazio a 3 punti dalla vetta

Enrico Sarzanini

ROMA - Una Lazio infinita coglie l'ottava vittoria di fila e grazie al 2-1 in pieno recupero a Cagliari vola a -3 da Inter e Juventus che sono in testa alla classifica. I biancocelesti ribaltano la gara sbloccata da Simeone grazie a Luis Alberto e al solito Caicedo che in pieno recupero offrono alla Lazio una vittoria importantissima. E poco importa se il secondo gol, arrivato al settimo minuto e mezzo di recupero, ha scatenato un vespaio di polemiche. Inzaghi si gode l'ottimo momento che vive la sua Lazio: «Abbiamo fatto una gara importante, non era semplice andare e reagire in questa maniera. Chi è subentrato ha fatto la differenza e abbiamo avuto un grande spirito». Così sulle polemiche per il recupero: «I numeri parlano chiaro ed i 7' 30 dati dall'arbitro ci stanno tutti. Onore al Cagliari perché ha fatto una grande gara ma abbiamo realizzato una grande vittoria».

Così sullo scudetto: «Otto vittorie di fila in questa serie A così livellata verso l'alto significa che abbiamo grandi valori. In più, rispetto al passato abbiamo grande lucidità e questo non è poco. Arrivare tra le prime quattro sarebbe per noi come uno scudetto». Così il man of the match Caicedo: «Dopo la vittoria col Sassuolo avevo detto che questa squadra ha imparato molto dal passato. C'è stato un altro mio gol e di questo sono contento: il nostro gruppo merita tutto questo. Il Cagliari è la rivelazione del campionato, questo campo era difficile da espugnare, quindi ha più valore questa vittoria. Dobbiamo pensare partita dopo partita, bisogna continuare così ma non fatemi parlare di scudetto».

