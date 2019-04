Lazio, 30 anni di digiuno con il Diavolo a San Siro Bakayoko-Acerbi: scintille

Massimo Sarti

MILANO - Paolo Maldini ricorderà di certo il clamoroso autogol del 3 settembre 1989 che costò al Milan di Arrigo Sacchi lo stop 0-1 a San Siro contro la Lazio di Giuseppe Materazzi, alla seconda giornata di campionato. Un retropassaggio da fuori area su pressing di Paolo Di Canio, a scavalcare Giovanni Galli in improvvida uscita, che sancì per i rossoneri campioni d'Europa in carica la fine di una serie di 31 gare senza sconfitte tra A e coppe. Ma ne iniziò un'altra. Perché da allora il Milan è imbattuto al Meazza in campionato con i biancocelesti. In 30 anni 28 sfide, con 11 pareggi e 17 successi del Diavolo, di cui gli ultimi due consecutivi. In questo lasso di tempo la Lazio si è presa le proprie soddisfazioni in casa rossonera solo in Coppa Italia, imponendosi tre volte, di cui una ai supplementari. Dato da ricordare in vista della semifinale di ritorno del 24 aprile, sempre a San Siro (andata 0-0).

Ma intanto c'è il campionato, con in palio punti pesantissimi in chiave Champions. La sfida è già cominciata con il botta risposta mediatico tra Francesco Acerbi e Tiémoué Bakayoko. «Ci vediamo in campo», ha risposto sui social il centrocampista rossonero, dopo che in un'intervista il difensore biancoceleste aveva detto: «Siamo i più forti, a singoli non c'è paragone». Acerbi ha poi precisato di non aver voluto offendere nessuno.

Riprenderà la corsa di Krzysztof Piatek, già giunto a 21 gol in campionato, alle 24 reti nel Milan di Andrij Shevchenko (in 32 gare nel 1999-2000) e alle 25 del Fenomeno interista Ronaldo (1997-98, sempre in 32 presenze) come straniero più prolifico all'esordio nella serie A italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA