Lavoro: più donne e laureati, meno giovani

Più donne occupate (+125 mila), più laureati (+320 mila) e più over 45 (+700 mila). Diminuiti invece di mezzo milione i dipendenti che hanno meno di 45 anni. È la fisionomia del mercato del lavoro lombardo tra il 2008 e il 2018 che esce dalla ricerca realizzata da Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil e curato dai rispettivi Centri Studi. Complici anche l'evoluzione tecnologica, l'invecchiamento della popolazione e la flessibilità del lavoro, complessivamente il numero dei lavoratori lombardi è cresciuto grazie soprattutto alla crescita del lavoro a tempo determinato, con conseguente diminuzione dell'incidenza del tempo indeterminato dall'88,7% del 2017 all'87,4% del 2018. In particolare, per effetto delle nuove tecnologie, la licenza media non basta più e gli occupati senza almeno un diploma si sono ridotti di quasi 250 mila unità in 10 anni, a vantaggio dei diplomati (+80 mila) e dei laureati.

