Lavoro, indietro di 5 anni

Il livello di occupazione a Milano con la crisi dovuta a Covid ha «fatto un passo indietro di 5 anni». È il dato preoccupante arrivato dal sindaco Giuseppe Sala durante la presentazione del Fondo San Giuseppe, che da marzo 2020 ha aiutato 2454 persone erogando 5 milioni di euro. «Siamo tornati ai livelli occupazionali pre Expo, quindi abbiamo fatto un passo indietro di 5 anni. Io non ho altre ricette serie oltre a un sapiente utilizzo dei fondi del Recovery plan», ha detto Sala. «Conto tantissimo su quello - ha aggiunto -, perché abbiamo tanti progetti pronti e Milano si candida a poter fare un grande cambiamento dal punto di vista delle infrastrutture, della mobilità, dell'ambiente, e delle case popolari».

Il Fondo San Giuseppe, promosso dalla Diocesi insieme al Comune, ha erogato aiuti soprattutto a Milano: in città sono state accolte 1032 domande per il 41,7% dei contributi. I beneficiari del Fondo sono per lo più uomini (il 53,8%) e la fascia di età più rappresentata è quella tra i 35 e i 44 anni (36,5%). I lavoratori più in difficoltà svolgono mansioni nel settore della ristorazione (36,6%) e in quello alberghiero (12,7%).

