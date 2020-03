«Lavoriamo in auto a 40 centimetri dalle persone. Siamo una categoria a rischio, perché siamo esposti ai contatti». È l'allarme lanciato dai taxisti di Milano.

«Abbiamo chiesto alle istituzioni tutti i dispositivi per lavorare in sicurezza, come mascherine, disinfettanti e guanti, ma ancora non abbiamo ricevuto nulla», spiega Andrea Mutti, responsabile Ugl Taxi Milano. «Così come è caduta nel vuoto la richiesta di poter sanificare le nostre auto nei punti utilizzati dall'Atm», aggiunge. Hanno però ottenuto in un vertice in prefettura «di poter rifiutate che i passeggeri si siedano sul sedile davanti e che si possano portare massimo due persone distanziate tra loro». Dopotutto le strade sono così deserte che i pochissimi clienti non fanno fatica a rispettare le regole dei tassisti al tempo dell'emergenza coronavirus.

Le richieste di dispositivi si sicurezza arrivano dopo l'accordo con Palazzo Marino: Taxiblu e Autoradiotaxi 8585 mettono a disposizione 40 corse giornaliere per accompagnare gratuitamente anziani ad appuntamenti improrogabili. Intanto, le auto bianche si affidano al fai da te: qualcuno ha posizionato una lastra di plexiglass per separare l'autista dai clienti sui sedili posteriori. Qualcun altro mette a disposizione del gel disinfettante per i passeggeri. E quasi tutti puliscono le superfici con igienizzanti, dalle maniglie ai pulsanti dei finestrini elettrici a tutte le parti dell'auto venute in contato con chi è salito. (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

