Lavora in cabina elettrica operaio folgorato: è grave

Stava lavorando a una cabina della rete elettrica quando una scossa lo ha attraversato provocandogli ustioni di terzo grado sul 30 per cento del corpo.

È in condizioni gravi ma non in pericolo di vita l'operaio di 34 anni che ieri mattina è rimasto folgorato durante il turno in una stazione di energia in via Rubattino, in zona Lambrate. L'uomo che ha ripetuto la stessa operazione molte volte, è stato avvolto da un lampo di luce mentre era concentrato su una cabina primaria della rete di alta tensione. Secondo quanto riferito dai tecnici, il lavoratore è stato colpito da una scossa di 130mila volt. Per alcuni è già un miracolo che sia vivo. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area che, al momento, sembra non possa provocare altri incidenti. Sulle cause, invece, è stata aperta un'indagine. (S.Gar..)

