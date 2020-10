Lautaro, (ri)prove di rinnovo, ma batte cassa: 7 milioni

Alessio Agnelli

Come Lukaku ed Eriksen: El Toro chiede uno stipendio top per rinnovare. Dopo i primi pour parler di un mese fa con gli agenti dell'argentino, in casa Inter i tempi sembrano finalmente maturi per affrontare una delle questioni più spinose sul tavolo in tema di prolungamenti, ovvero il rinnovo, con ricco adeguamento dell'ingaggio, di Lautaro Martinez, sempre più decisivo e da blindare al più presto con un contratto antiscippo all'altezza delle grandi d'Europa e dei big di squadra.

Il Barcellona negli ultimi mesi è arrivato fino a 10 milioni netti l'anno per convincerlo a lasciare a Milano, salvo poi scontrarsi con una clausola di 111 milioni, insormontabile in tempi di Covid. Per non correre altri rischi la prossima estate, Marotta & Ausilio, nei primi colloqui con gli agenti di Lautaro, Beto Yaque e Rolando Zarate, hanno già avanzato una proposta di 5 milioni più bonus (per un ammontare complessivo di 6) fino al 30 giugno del 2025, con prolungamento biennale e stipendio raddoppiato rispetto ai 3 (comprensivi dei diritti d'immagine) percepiti attualmente dal Toro.

E, a breve, potrebbero alzare la posta a 6 milioni più bonus, avvicinandosi ai 7 più bonus richiesti da Lautaro, in linea con gli ingaggi di Romelu Lukaku e Christian Eriksen, i più pagati in squadra. Magari eliminando o alzando (a 170 milioni) la clausola. «Il Barcellona? Non è corretto parlarne. Lautaro è un giocatore dell'Inter - ha sottolineato Zarate - e adesso sta molto bene coi nerazzurri». Quasi a sancire il probabile happy ending. Lautaro sarà alla Pinetina da domani insieme al grosso della truppa dei nazionali.

Ad Appiano già in giornata Hakimi e Pinamonti. E per tutti tamponi all'arrivo, in vista del derby di sabato con il Milan. Domani, esami molecolari anche per Bastoni, positivo dal 6 ottobre e recuperabile, almeno per la panchina, contro i cugini in caso di negatività (con la quarantena ridotta a 10 giorni).

In Slovacchia per altri 10 giorni, invece, Milan Skriniar, in quarantena con altri 8 membri della nazionale. Negativi, infine, i tamponi effettuati lunedì ad Appiano a giocatori (Handanovic, Padelli, Darmian e Ranocchia) e staff.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 05:01

