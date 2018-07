Lautaro Martinez non vede l'ora: «Sono carico, mi manda Milito»

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Da mesi è virtualmente dell'Inter. Da ieri lo è con tutti i crismi dell'ufficialità: Lautaro Martinez approda in nerazzurro, con contratto sino al 30 giugno 2023 e con clausola valida per l'estero di 111 milioni di euro. Un investimento da circa 22 milioni per la società del Gruppo Suning per il Toro, reduce da una stagione da 18 reti in 28 presenze al Racing tra massimo campionato argentino e Copa Libertadores. Approda all'Inter a 21 anni scarsi (li compirà il prossimo 22 agosto), con pochi mesi di ritardo rispetto all'età di arrivo di Mauro Icardi a Milano nel 2013: «Mi ha chiamato per darmi il benvenuto. Devo superarmi giorno dopo giorno per guadagnarmi ogni opportunità all'Inter», ha detto a Tyc Sports. «Voglio seguire le orme di Diego Milito e Javier Zanetti. Non vedo l'ora di iniziare. Spero di adattarmi velocemente al calcio italiano. Mi aspetto che l'Inter finisca in alto, come merita», ha poi aggiunto a InterTv.Si sente carico anche Kwadwo Asamoah: «Non mi sono mai sentito così alla grande», ha dichiarato il ghanese, arrivato a parametro zero dalla Juventus, ai microfoni di Kwesé Espn. Intanto l'Inter è alla caccia di un altro terzino, pronta a tuffarsi su Alessandro Florenzi in caso di mancato rinnovo con la Roma. Ma c'è anche l'alternativa Matteo Darmian: complicata sia perché la Juve è da tempo sulll'ex granata, sia perché il Manchester United per la cessione vuole 20 milioni. Vedremo.