Lautaro Martinez: «Mauro è grande, dipende da lui»

MILANO - Domani sera a San Siro contro il Rapid Vienna, nel retour-match dei sedicesimi di finale di Europa League, toccherà di nuovo a Lautaro Martinez guidare l'attacco dell'Inter, dopo aver già deciso su rigore l'andata di giovedì scorso in Austria. Ieri per il Toro di Bahia Blanca, che si accinge a disputare per la prima volta in stagione la terza gara consecutiva da titolare, bagno di folla milanese presso Calcioshop, con foto, autografi e risposte alle curiosità dei tifosi. «Sono molto felice per quello che sto vivendo, voglio andare avanti così», ha detto ai microfoni di Sky. Luciano Spalletti sta accompagnando con soddisfazione la crescita di Lautaro. Che contraccambia: «È un allenatore che parla e ci aiuta. Vogliamo fate tutti sempre meglio. Siamo terzi in campionato e dobbiamo mantenere questa posizione».

Martinez e Icardi sono molto amici: «Lui è contento di essere con noi e continueremo ad appoggiarlo perché possa tornare a giocare. Ma dipenderà esclusivamente dalle sue decisioni e da quelle di chi lo gestisce. Non è un nostro problema, dovrà risolverlo lui».(M.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA