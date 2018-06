Lautaro Martinez: «Io e Mauro, che tandem»

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Gonzalo Higuain è argentino e le voci di un approdo all'Inter in un clamoroso scambio con Mauro Icardi continuano ad aleggiare. Ma la coppia interamente argentina che Lautaro Martinez immagina in nerazzurro è tutt'altra. «Giocare con Icardi mi piacerebbe tantissimo, penso che siamo assolutamente complementari. L'allenatore ci vuole vedere insieme o lottare per un posto in squadra».Così il puntero di Bahia Blanca, 21 anni il prossimo 22 agosto, ancora sulla carta del Racing Avellaneda. Per l'approdo all'Inter manca solo l'ufficialità, per un affare che ha avuto uno sprint anche grazie al volere di Luciano Spalletti: «Inizialmente l'idea era quella di rimanere al Racing, ma quando è venuto il ds dell'Inter mi è stato detto che l'allenatore voleva vedermi giocare con Icardi. Oppure averci subito entrambi per avere delle alternative».Ecco perché El Toro non finirà la Libertadores e si presenterà in ritiro ad Appiano per una stagione con vista sulla Champions, col numero 10 nerazzurro sulle spalle, al fianco del 9 di Icardi. Dopo un 2017-18 da 47 reti in due: 18 Martinez tra Primera Division Argentina e Libertadores, 29 Maurito.L'Inter ha chiuso con il Racing per circa 25 milioni di euro: «Per me è follia, già la clausola di 9 milioni mi sembrava altissima», ha aggiunto Martinez. Che ha anche confessato: «Avevo molte offerte. A un certo punto sembra fatta con l'Atletico Madrid, ma alcuni dettagli hanno fatto saltare tutto. Alla fine l'Inter è stata la scelta migliore».