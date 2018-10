Lautaro Martinez: «Io e Maurito, insieme si può»

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Un'altra mezz'ora insieme (Icardi & Lautaro Martinez) ma zero gol: dal 58' all'88', ieri nell'amichevole di lusso a Gedda, in Arabia Saudita, è andata in onda la sfida numero 100 tra Argentina e Brasile, ovvero il derby sudamericano per antonomasia. Con vittoria dei verdeoro, firmata dall'interista Miranda al 93', di crapa, su assist di Neymar, a dare un dispiacere ai compagni di merende nerazzurre Icardi e Lautaro Martinez. Ancora a secco e in coppia per 30' in campo nella ripresa, appunto.Una contesa che non è mai amichevole, anche quando non ci sono i tre punti in palio. Sette ammoniti e altrettanti minuti di recupero, per un successo brasiliano del tutto particolare.Per quanto riguarda Martinez, El Toro, prima della gara, aveva azzardato: «Io e Icardi insieme? Mi piacerebbe davvero. Per me si può, ma dipende dal ct dell'albiceleste Scaloni e da Spalletti, il nostro tecnico all'Inter. Con Mauro ci troviamo bene sia in nerazzurro che con l'Argentina».Però l'ennesimo esperimento andato in onda ieri non è stato soddisfacente». Vero, Lautaro?