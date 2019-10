Lautaro Martinez e Lukaku micidiali

HANDANOVIC 6

Incassa tre reti, ma senza responsabilità evidenti.

SKRINIAR 5,5

Tutto bene fino al convulso finale, quando vede passare vicino Djuricic e Boga, ma senza metterci una pezza.

DE VRIJ 6,5

Elegante e ruvido al contempo. Con Caputo usa le maniere forte, in avanzamento è un regista aggiunto, con filtrante al bacio per il 2-1 di Lukaku.

BASTONI 6

Controlla la sua zolla sul centro-sinistra, limitando al minimo i rischi. A referto anche una chiusura da bollino rosso su Traoré.

CANDREVA 6,5

Un soldatino che esegue alla lettera i dettami di mister Conte. Abbina quantità e chiusure difensive a qualità e giocate ficcanti in attacco (28' st Lazaro 4,5: l'esatto contrario di Candreva, con consegne non rispettate e un imbarazzo tattico evidente. Entra in 2 dei 3 gol del Sassuolo: inadeguato).

GAGLIARDINI 6

Più fisicità e meno tecnica rispetto a Sensi. Ma anche il solito lavoro oscuro alla causa, con qualche lampo di luce (un'imbucata al bacio per Lautaro) in impostazione.

BROZOVIC 6,5

Subito l'assist dell'1-0 di Lautaro. Poi gioca sempre a uno, massimo 2 tocchi, con visione di gioco da volante'.

BARELLA 6,5

Ha grinta e qualità da vendere, anche se non riesce ad esprimerle totalmente in avvio. Cresce con il salir della tenzone, esaltandosi nel finale di gara da battaglia. E mettendo a referto un rigore procurato.

BIRAGHI 5,5

Doppio errore sull'1-1 di Berardi: con palla persa in ripartenza e marcatura blanda in ripiegamento. Meglio con il passare dei minuti, ma nel complesso rimandato.

LAUTARO MARTINEZ8

Una forza della natura, lotta su ogni pallone pronto a rubar palla e ripartire. Dopo le 2 reti a Barça e Juve prima della sosta, altre 2 al Sassuolo, più un gol annullato dal Var, un rigore procurato e altre 2 grandi occasioni in tabellino (27' st Politano 5,5: ha il compito di tener palla in avanti, ma non ci riesce).

LUKAKU 7

Ci mette 35 minuti per carburare. Poi alla seconda, vera occasione va a segno di tecnica e fisico. Raddoppio dagli undici metri, per il 5° centro in 8 gare di A (45' st Vecino ng).

CONTE 6

La nota lieta è l'attacco, devastante per 70 minuti con Lautaro e Lukaku sugli scudi. Quella dolente la fase difensiva e il black out finale, con qualche cambio (vedi Lazaro) non all'altezza.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

