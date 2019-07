Lautaro-mania in Argentina E c'è l'ombra del Barcellona

MILANO - Lautaro-mania: in Argentina tutti pazzi per El Toro, anche Leo Messi. In coppia con la Pulga blaugrana, Lautaro Martinez ha messo a segno 2 reti nelle ultime 2 gare di Copa America, fondamentali per il passaggio del turno nella fase a gironi (2-0 al Qatar) e per l'approdo alla semifinale (2-0 al Venezuela nei quarti) di mercoledì notte con il Brasile. Ma, per i media argentini, la liason potrebbe estendersi anche alle squadre di club, con il Barcellona interessato all'acquisto, e al pagamento della clausola di 111 milioni di euro voluta dall'Inter. Per il miglior realizzatore dell'era Scaloni (6 gol in 10 presenze), quindi, pericolo blaugrana. Ma solo «semplici voci e nessun contatto - ha tagliato corto Beto Yaque, agente del classe '97 di Bahía Blanca - Lautaro sta disputando un'ottima Copa America, ma la verità è che nessuno ha parlato con noi. Sono solo rumors». (A. Agn.)

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

