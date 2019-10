Lautaro+Lukaku: attenti a quei due Conte se li coccola

Alessio Agnelli

MILANO - Lukaku & Lautaro, attenti a quei due: con loro Conte parte sempre in vantaggio. A dirlo sono le statistiche, impressionanti, del nuovo tandem d'attacco dell'Inter nei primi due mesi di gare ufficiali. In due 14 reti in 13 partite tra campionato e Champions ed equamente distribuite fra El Toro e Big Rom, già a 7 a testa, con un tasso d'incidenza del 53% sul fatturato di squadra (26 gol), e con doppia spada di Damocle che pende su ogni avversario prima di trovarseli di fronte. A Brescia sono andati a segno insieme per la terza volta (dopo Cagliari e Sassuolo) in stagione, Lautaro con l'aiutino di una deviazione, Lukaku con un missile terra-aria che ha messo al sicuro il risultato, prima dell'assalto finale delle Rondinelle, culminato con l'autogol di Skriniar.

Insomma, sempre più decisivi ed affiatati come coppia, in campo e fuori, con tweet e retweet del tandem(copyright by Lukaku, con tanto di foto a corredo abbracciati) argentino-belga ad ogni gol segnato. In stagione solo Udinese, Lazio, Samp e Slavia Praga ne sono uscite indenni, le prime 3 perdendo comunque, i cechi strappando un pareggio nell'esordio di Champions del 17 settembre.

Ma 4 battute d'arresto, per Lautaro e Lukaku, ampiamente compensate da un bottino da campionissimi nelle altre 9 gare disputate, da 14 reti e da punti fermi dell'ex ct. Per Big Rom il dato dice 10 presenze su 10 in A, 9 da titolare, con 7 gol segnati, più 2 gare su 3 in Europa.

«Conosco Romelu da quando aveva 14 anni e posso dire una cosa con certezza: vive per il gol - ha sottolineato a TMW Peter Smeets, primo agente di Lukaku -. Quando non segna non è felice, è fatto così. Ora gioca all'Inter perché vuole farlo. E, quando ha un obiettivo in testa, fa di tutto per raggiungerlo». Esattamente come Lautaro, in rampa di lancio dal 2 ottobre scorso. Dal gol contro il Barcellona al Camp Nou ne sono arrivati, infatti, altri 5 in altrettante gare di A e Champions, che sommate alla rete di Cagliari del 1° settembre portano il totale a 7, in 13 presenze complessive, 11 dal 1° minuto. L'unico problema per Conte potrebbero essere i ricambi, con Sanchez out, Politano declassato ed Esposito alle prime armi. «In campo sempre gli stessi? Ma io mi sento bene - ha chiosato De Vrij a Sportmediaset -. È vero che giochiamo ogni 3 giorni, sabato contro il Bologna, ma è anche il bello di questa professione».

