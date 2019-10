Lautaro: «Juve attenta, non siamo distanti»

Alessio Agnelli

MILANO - «Il ko con la Juve sia preso come uno stimolo. Il lavoro è la chiave per restare al loro livello». Sudore e applicazione dei dettami di Conte sul campo. Lautaro Martinez, tra una partita con l'Argentina (il 2-2 di mercoledì in Germania) e l'altra (il test-match di domenica a Valencia contro l'Ecuador), è tornato sull'argomento derby d'Italia, facendo tesoro del ko contro CR7 e compagni, ma archiviandolo, in attesa «di un'analisi più approfondita quando ci ritroveremo tutti ad Appiano», e puntando, come da 1° comandamento contiano, sul lavoro per uscirne. «Per ora sono concentrato sulla Nazionale- ha proseguito El Toro ai microfoni di Sportmediaset-. Analizzeremo gli errori commessi che hanno portato alla sconfitta con i bianconeri, ma ci penseremo al nostro ritorno nel club. Certo la Juve è una squadra molto forte e l'ho detto anche dopo la partita. Lavoreremo per arrivare al livello cui eravamo prima della sconfitta di domenica: il ko non sia preso come un segnale negativo ma come uno stimolo a migliorarci». Lui il suo l'aveva comunque garantito, mettendo lo zampino nell'azione del rigore, trasformandolo con freddezza e lottando da Toro scatenato, fino al momento del cambio. Esattamente come a Barcellona (3° nerazzurro della storia a segno al Camp Nou, 49 anni dopo Boninsegna e Bertini). E come gli accade, sempre più spesso, in Nazionale (9 gol in 14 presenze). «Sento una bella responsabilità, so cosa significa giocare per l'Argentina - ha concluso Lautaro -, quindi cerco di dare il massimo in ogni partita e di prepararmi al meglio quando scendo in campo. Voglio fare bene nell'Inter, anche per poter stare qui e dare tutto per questa maglia».

Il ritorno agli ordini di Conte è in programma lunedì. E con 48 ore di vantaggio su Alexis Sanchez, di scena con il Cile ad Alicante domani (contro la Colombia) e martedì (Guinea) ed atteso alla Pinetina solo il giorno dopo. Contro il Sassuolo (nel lunch match del 20 ottobre al Mapei Stadium) toccherà ancora a Lautaro spalleggiare Lukaku. Ma, con 7 sfide in 20 giorni dopo la sosta, ci sarà spazio per tutti, anche per El Niño Maravilla, che si candida come 1° competitor dell'argentino per il ruolo di seconda punta. Tra quelli in rampa di lancio anche Lazaro e Biraghi, a 1 presenza a testa ma pronti ad approfittare del filotto con le medio-piccole (dopo Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna e Verona) per convincere Conte.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

