Lautaro: «Inter, mi manda Milito»

Alessio AgnelliMILANO - «El Principe è stato fenomenale qui. Ora tocca a me». Sicuro di sé, tanto da scomodare subito l'illustre confronto con Diego Alberto Milito, ex compagno e dirigente al Racing Club e «fondamentale nella mia scelta di venire all'Inter». Lautaro Martinez inizia così la sua prima conferenza da nerazzurro. Presentandosi nel nome del Principe, senza timori riverenziali e pronto a ripercorrerne le gesta in Italia e in Europa, «perché giocare la Champions è il sogno della mia vita - ha proseguito il classe '97 di Bahia Blanca -. Diego mi ha parlato molto dell'Inter e di ciò che comporta farne parte, ho goduto della sua consulenza e ha reso il mio trasferimento più agevole. So che lui ha svolto un lavoro eccezionale qui, ma adesso tocca a me fare altrettanto per lasciare una buona immagine».In fila c'erano Atletico, Real e Borussia Dortmund, «che hanno contattato il Racing prima dei nerazzurri, ma quando è arrivata l'Inter a Buenos Aires non ho avuto dubbi e ho adorato da subito l'idea di questo progetto - ha sottolineato Lautaro -, come il fatto di potermi allenare con Spalletti». Con il tecnico di Certaldo, che «ha un'idea di gioco chiarissima: sappiamo già tutti in che direzione dobbiamo andare per essere pronti a qualsiasi sfida», procede tutto a gonfie vele. E così con Icardi, con cui «ero in contatto già prima del mio arrivo - ha chiosato il baby bomber -. In coppia con Mauro? Il mio obiettivo è lavorare al massimo per guadagnarmi un posto da titolare». Con la 10 sulle spalle, «ma non mi peserà, è un numero che portavo già al Racing», e un soprannome da battaglia: «El Toro. Me l'hanno dato dei compagni appena arrivato al Racing - ha concluso Martinez -. L'Argentina? Ora devo dare tutto qui, poi chissà: convincerò il c.t. giocando in nerazzurro».L'argentino farà il suo debutto in partita domani sera (ore 20) a Lugano (assente Icardi). Sul fronte mercato, sempre caldi Vrsaljko (seconda opzione Zappacosta, in uno scambio con Vecino) e Malcom, con possibili aperture di Altetico e Bordeaux al prestito con diritto di riscatto. Verso il Jiangsu Eder.riproduzione riservata ®