Lautaro, il rinnovo è un riconoscimento alla stagione super

Alessio Agnelli

Lautaro, Barça adios: nel nuovo accordo con l'Inter, via i 111 milioni di clausola e stipendio raddoppiato. Un riconoscimento al merito, dopo un'annata monstre da 15 reti in stagione (vicino il personal best di 21, fatto registrare l'anno scorso), le ultime 2 per matare' il Milan nel derby-scudetto di domenica. E, di riflesso, pure un duro colpo alle ambizioni delle big d'Europa (oltre al Barcellona, i due club di Manchester e il Real), interessate all'articolo e già in fila per tentare lo scippo. Ma senza chances di successo, né possibilità di apertura da parte di Lautaro Martinez, felice a Milano e agli ordini di Conte e pronto a rinnovare i voti con la Beneamata a strettissimo giro di posta. Come da intesa già raggiunta negli incontri propedeutici di fine gennaio tra Marotta e Ausilio e i due agenti del classe '97 di Bahia Blanca, Beto Yaque e Rolando Zarate, il nuovo contratto del Toro prevedrà, infatti, un prolungamento annuale (dal 2023 al 2024) ed un ricco adeguamento dell'ingaggio, avvalorato da prestazioni e nuovo status nel gruppo di Conte e quantificabile in 4,5 milioni a stagione, più bonus personali e di squadra ad ingrossare il piatto in potenza, contro i 2,4 percepiti attualmente. Ma anche un'importante concessione da parte di Lautaro all'Inter: l'eliminazione della clausola di recesso di 111 milioni, una spada di Damocle, che l'anno scorso ha pesato, per mesi, sul club di Suning, prima di risolversi in un nulla di fatto causa Covid. Sotto questo aspetto, l'hanno avuta vinta Marotta&Ausilio, contrari a formule di svincolo unilaterali nel nuovo accordo e accontentati dai 2 procuratori dell'argentino, in arrivo per il nero su bianco e l'ufficialità. La settimana entrante sembra, infatti, quella giusta per il ritorno di Yaque e Zarate a Milano. L'Inter attende, ma nessun dubbio sul futuro in nerazzurro di Lautaro. Idea low cost per giugno, invece, Juan Mata, tra gli svincolati di lusso e potenziale occasione a parametro zero dal Manchester United.

