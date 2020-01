«Lautaro e Ilicic non sbagliano nulla»

Massimo Sarti

MILANO - Due parentesi all'Inter (stagione 1998-99 e dal 2001 al 2003) con 21 reti in 64 partite. Due parentesi anche all'Atalanta (2000-01 e dal 2005 al 2007, con una promozione in A), con 35 gol in 101 gettoni ufficiali. Il doppio ex Nicola Ventola presenta la sfida di domani sera a San Siro.

Sarà un Inter-Atalanta di altissimo livello?

«Ormai è una sfida davvero importante. L'Atalanta non sorprende più ed è tornata ad avvicinarsi alla zona Champions. Con Conte ci si aspettava che l'Inter facesse bene, ma forse non così bene. Sta lottando per lo scudetto in maniera egregia, nonostante i molti problemi di infortuni. Sarà una partita complicata per entrambi, perché nessuno potrà permettersi di perdere terreno».

Ha fatto parte della Dea 2006-07, la prima capace di fare 50 punti in A. Si è andati ora molto oltre...

«Siamo ricordati ancora con grande affetto. Però mi vien da sorridere, perché all'Atalanta c'è un prima di Gasperini e un dopo Gasperini. Che sta facendo qualcosa di incredibile per Bergamo. Ci sono giocatori, ma anche allenatori, che si integrano alla perfezione in un ambiente. Possono cambiare gli interpreti, ma è sempre l'Atalanta del Gasp, che sa imporre il proprio gioco offensivo».

Come lo juventino Conte si è immerso pienamente nell'Inter.

«Conosco molto bene Antonio. Quando sposa un progetto lo fa in pieno. Anche vivendo male per questo. Che avrebbe cambiato qualcosa di significativo ne ero certo. Meno forse ritrovarlo primo».

Inter più Atalanta uguale grandi bomber.

«Mi piacciono in generale gli attaccanti con le mie caratteristiche, che danno l'anima in campo partecipando molto alla manovra. Lukaku è fortissimo, ma nell'Inter in questo momento è Lautaro Martinez a non sbagliare nulla per la squadra. Oltre a segnare tanto, più di quello che facevo io. Nell'Atalanta Gomez è un fuoriclasse, però Ilicic non solo fa gol splendidi, ma fa un lavoro fondamentale per la squadra».

riproduzione riservata ®

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA