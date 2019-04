Lautaro chiama Icardi: «Insieme? Io sono pronto»

Alessio Agnelli

MILANO - Lautaro e Maurito: El Toro vota per la strana coppia. Amici fuori dal campo, ma incompatibili o quasi dentro al rettangolo di gioco. Lautaro Martinez e Mauro Icardi, da domenica, torneranno in concorrenza per una maglia a più di 2 mesi dall'ultimo ballottaggio fra i due (e vinto dall'ex capitano a Parma il 9 febbraio, con El Toro dentro a gara in corso e decisivo nel finale), e a gerarchie invertite. Ma, a tendere una mano a Maurito, degradato e scavalcato nelle preferenze di Spalletti dal 21enne di Bahía Blanca, è stato proprio l'ex centravanti del Racing: «Io e Mauro insieme? Abbiamo cambiato alcuni sistemi di gioco in stagione e quello più utilizzato è con una mezza punta dietro al 9. Però abbiamo giocato anche insieme - ha sottolineato Lautaro - e mi sono sempre trovato bene». Peccato che il campo e le statistiche dicano altro. E non il quadretto felice rappresentato da Lautaro («Dal primo momento in cui sono arrivato, Mauro mi ha chiamato e aiutato in tantissime cose») per amicizia. In A due partite insieme dal 1° minuto e 2 ko contro Sassuolo (19 agosto) e Torino (27 gennaio), per un totale di 164 minuti (69' a Reggio Emilia, 95' al Grande Torino) in tandem. Più altri 211', distribuiti in 11 partite, dalle differenti fortune ma non eclatanti in termini di punti (19 su 33) e risultati. Più probabile un'alternanza fra i due, con Maurito in leggero vantaggio su Lautaro in vista di Frosinone, per i postumi dell'infortunio dell'amico, al rientro, e per la diffida che pende su El Toro (a rischio Roma con un giallo).

Milan Skriniar, infine, a un passo dal rinnovo fino al 2023 per 3 milioni (più bonus) a stagione.

