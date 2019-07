Laura Pausini e Biagio Antonacci approdano a San Siro. Una coppia in tour nel nome dell'amicizia e dell'affetto, che li ha portati a incrociare per la prima volta i loro successi e la loro musica. Doppia data, oggi e domani: uno show di più di tre ore, con in scaletta 33 brani, dell'uno e dell'altra (che ballano, suonano, si travestono nei video che fanno da cornice al live, si divertono) e una produzione da grandi show. «Eppure tutto questo è nato dalla nostra voglia di stare insieme», ha spiegato Laura Pausini. «Non c'era una volontà discografica dietro. Per assurdo, vorremmo che l'attitudine fosse quella di fare pianobar, anche se in uno stadio». Nessun nella divisione degli spazi e della scaletta, costruita e con tutti i pezzi riarrangiati. «Due persone che si vogliono bene hanno un equilibrio innato», ha sottolineato Biagio Antonacci.

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

