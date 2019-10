Lascia il fidanzato, segregata in casa

Giulia Salemi

Ha osato lasciare il fidanzato ed è stata per questo punita in maniera ignobile: chiusa in casa e picchiata.

È accaduto sabato a Corsico. Vittima una giovane di 21 anni, originaria del Marocco, è stata riempita di botte e segregata in casa da due connazionali, rispettivamente di 24 e di 27 anni, di cui il più giovane era proprio il suo ex. I due aguzzini l'hanno ferita con un bastone, poi, come se non bastasse, l'hanno chiusa in una stanza, togliendole il cellulare per non farle chiamare i soccorsi. I due l'hanno segregata in una stanza di un appartamento di via Galilei, a Corsico. Sono stati i vicini, allarmati dalle urla della donna, a chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri al loro arrivo hanno trovato la casa a soqquadro e liberato la ragazza, che è stata subito portata in ospedale, al San Carlo. I medici le hanno riscontrato un trauma cranico e contusioni multiple e l'hanno dimessa con una prognosi di 30 giorni.

I due uomini, invece, sono stati portati in carcere a San Vittore. Adesso devono rispondere di sequestro di persona e di lesioni personale aggravate in concorso.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

