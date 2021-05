Lartigue, la fotografia può cogliere la felicità

Un fotografo da riscoprire. Il Museo Diocesano ospita fino al 10 ottobre il francese Jacques Henri Lartigue (1894-1986) con la mostra L'invenzione della felicità. In 120 immagini, più riviste e documenti viene ripercorsa l'intera carriera di Lartigue, dagli esordi dei primi anni del 900 fino agli anni 80. Il fotografo conobbe il successo mondiale tardi, nel 1963, dopo una mostra al Moma. Aveva ormai quasi settant'anni e divenne uno dei più celebri fotografi di moda, anche se la sua carriera ebbe inizio da enfant prodige come narratore della borghesia parigina a inizi 900.

La fotografia per Henri Lartigue è «il mezzo per riesumare la vita, per rivivere i momenti felici, ancora e ancora» scrive la curatrice Denis Curti.

Piazza S. Eustorgio, 3. Ore 10-18; chiuso lunedì. Biglietti 10 euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA