Lanciò l'acido contro l'ex, condannata a due anni

È stata condannata a due anni di reclusione in carcere e ad altri due in una struttura sanitaria di sicurezza Tamara Masia, la 43enne che lo scorso 4 gennaio, in piazza Gae Aulenti, ha aggredito un barista di 28 anni che aveva deciso di troncare la relazione con lei. La donna, processata in abbreviato per stalking e lesioni personali aggravate, secondo la perizia psichiatrica richiesta dal giudice era parzialmente incapace di intendere e volere al momento dei fatti per turbe psichiche di cui soffre.

Secondo le indagini dei carabinieri e del pm Alessia Menegazzo la donna, arrestata a Genova poche ore dopo l'aggressione, ha gettato una «sostanza caustica e spray urticante» contro il giovane causandogli ustioni di primo e secondo grado al volto e in altre parti del corpo.

