Lamina, c'è il primo risarcimento

Tragedia della Lamina, arriva il primo risarcimento. Roberto Sanmarchi, responsabile legale dell'azienda dove lo scorso 16 gennaio una fuoriuscita di gas argon nella vasca di un forno per la lavorazione dei metalli portò alla morte di quattro operai, ha raggiunto un accordo per risarcire i familiari di una delle vittime, Giuseppe Setzu. I legali delle parti e i periti assicurativi, poi, sono al lavoro per arrivare a definire anche i risarcimenti per le altre famiglie.Il responsabile dell'azienda, nell'inchiesta del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dei pm Gaetano Ruta e Maria Letizia Mocciaro, è indagato per omicidio colposo e lesioni colpose (due operai rimasero intossicati). I risarcimenti extraprocessuali, a cui fa seguito l'uscita dal procedimento delle parti offese, hanno come effetto l'attenuazione dell'eventuale pena.