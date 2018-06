Lago d'Iseo, è qui la festa

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiOnde musicali, ma anche tappe artistiche e rassegne gastronomiche: entra nel vivo l'estate sul Lago di Iseo. Sedici comuni, divisi tra la sponda bergamasca e quella bresciana, da scoprire con le tante iniziative, che toccano anche l'entroterra, in programma fino a settembre.Come i concerti, che spaziano dalla musica classica e lirica al jazz, della rassegna internazionale Onde musicali, appunto, che con i suoi 50 appuntamenti in cartellone toccherà fino a metà settembre i diversi borghi affacciati sul Sebino. Tra i prossimi concerti quelli di domani a Lovere, del 6 luglio a Solto Collina e del 7 luglio a Iseo. Proprio da Iseo, sulla sponda bresciana, ogni domenica parte anche il Treno dei sapori, altra iniziativa che porta alla scoperta del territorio, con itinerari questa volta all'insegna del gusto tra la Franciacorta e la Valle Camonica.Nelle acque di fronte a Sarnico, sulla sponda bergamasca domani è invece in programma la regata velica notturna, con imbarcazioni che al chiaro di luna popolano il lago come vascelli fantasma. Per gli sportivi, domenica, c'è poi ad esempio la possibilità di partecipare alla marcia ludico-motoria alla scoperta della Valgrande di Viadanica, nel territorio bergamasco, con partenza da Viadanica e percorsi da 12 e 6 chilometri.Girando di borgo in borgo non mancano infine le sagre, che propongono le specialità del lago. Questo weekend ad esempio a Sarnico c'è quella del pesce fritto, mentre a Marone, sponda bresciana, va in scena La Sardinata. Infine a Castro (Bergamo) l'appuntamento fino a domenica è con Festambiente Laghi, evento di Legambiente per promuovere le eccellenze locali con piatti e materie prime della tradizione sebino-camuna.Sul sito www.visitlakeiseo.info tutte le iniziative.riproduzione riservata ®