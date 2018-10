LADY MALA SENZA SCRUPOLI

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela Calzoni«Paga o faccio muovere la gente mia». Paola Galliani, 49 anni, consulente finanziaria senza licenza, non esitava a minacciare i clienti che non la pagavano regolarmente. Tra loro anche un imprenditore di Legnano, che le aveva affidato una somma da portare all'estero e far rientrare in Italia e ma non aveva saldato la parcella.Invece di fare ricorso a avvocati e carte bollate, la trader ha preferito risolvere la questione in maniera più rapida. Ha mobilitato la sua gente, i suoi ragazzi: tre uomini vicini alla ndrangheta, già condannati per traffico di droga, che la donna insieme a Enrico Verità, un collaboratore ora ai domiciliari, ha assoldato per riscuotere il credito. Anche la professionista è stata arrestata dagli investigatori della Dia di Milano per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Della somma di denaro affidatale dall'imprenditore brianzolo - si parla di circa 60mila euro - invece, si sono perse le tracce.La donna - già denunciata nel 2017 dalla guardia di finanza per esercizio abusivo delle professione - al telefono non ha esitato a minacciare il suo cliente di fare «scatenare la belva» contro di lui. La belva è Giuseppe Morabito, vicino alle cosche Pesce e Bellocco di Rosarno come gli altri due arrestati, Massimo Ferraro e Federico Ciliberto.Il ricorso della mediatrice a personaggi della criminalità organizzata per convincere i debitori, secondo il pm antimafia di Milano Alessandra Cerreti, che ha coordinato l'inchiesta con il procuratore aggiunto Alessandra Dolci e la collega Cecilia Vassena, rappresenta «un inquietante rovesciamento di ruoli» nella zona grigia tra imprenditori e ndrangheta. In questo caso, infatti, è stata proprio la professionista a ordinare il pestaggio dell'imprenditore, preso in trappola nel suo studio di Legnano il 20 gennaio del 2017.L'uomo, dato che l'affare era illegale, si è ben guardato dal denunciare. L'intera vicenda è emersa solo grazie alle intercettazioni agli atti delle inchieste Linfa e Kerina 2 che, nei mesi scorsi, hanno portato al sequestro di oltre 150 chili di droga e all'arresto di 17 persone. In tutto l'imprenditore aveva consegnato 7mila euro ai mafiosi di Legnano, come li definiva la Galliani al telefono, che dopo questa prima tranche si erano sostituiti mediatrice nella riscossione del credito.riproduzione riservata ®