Ladri di bagagli presi in stazione

Hanno rubato i bagagli a un cinese all'aeroporto di Malpensa, ma poche ore dopo sono stati vengono arrestati in stazione Centrale durante un normale controllo.A incastrare i due ladri - un francese e un algrino di 29 anni - è stata la ricevuta dell'hotel del turista asiatico, ritrovata nel loro zaino.La coppia ha catturato l'attenzione di una pattuglia della polizia ferroviaria in borghese. I due sono usciti dalla metropolitana camminando in modo spedito a una decina di metri l'uno dall'altro; uno dei due aveva due zaini neri, il primo indossato normalmente sulla schiena e l'altro infilato sul davanti. Insospettiti, i poliziotti li hanno intercettati per un normale controllo sui documenti, che nessuno dei due aveva. Una volta condotti negli uffici della Polfer per una verifica più approfondito, nei loro zaini sono stati trovati, oltre che documenti contraffatti, anche oggetti elettronici di valore: come una macchina fotografica professionale, un personal computer e uno smartphone di ultima generazione, oltre a 500 euro in contanti. E poi quella ricevuta di hotel, intestata a un cittadino cinese che poche ore prima aveva sporto denuncia di furto del proprio zaino al posto di polizia a Malpensa. La coppia è finita a San Vittore.