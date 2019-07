Ladre rom, pioggia di segnalazioni

Giammarco Oberto

Sui Frecciarossa e su Italo prossimi a fermarsi in Centrale il personale avverte i viaggiatori: attenzione alle borseggiatrici - proprio così, al femminile - che approfittano della sosta di 10 minuti per salire, perlustrare e scendere con le valigie: ovviamente non loro. Sabato scorso si è sfiorata la tragedia: un gruppo di rom in fuga dopo un furto su un Frecciarossa ha attraversato di corsa i binari mentre sopraggiungeva un treno Italo: il macchinista ha frenato in tempo.

In tante arrivano in treno dalla Capitale apposta per mettere a segno i furti. Gruppi di 10 o perfino 15 donne, molte delle quali incinte, che poi in branco scendono nel metrò a caccia dei portafogli dei turisti. Tutte tra i 20 e i 25 anni, ben vestite per passare inosservate mentre si muovono in cerca di prede. È un fenomeno nuovo, monitorato dalla Polfer: una migrazione da Roma a Milano a quanto pare per una circolare della procura di corso di Porta Vittoria - datata 2016 e inviata a questura e comando provinciale dei carabinieri - che prevede il differimento della misura cautelare per donne in gravidanza o con figli di età inferiore a un anno. L'ultimo caso è quello dell'arresto, e dell'immediato rilascio perché incinta di otto mesi, della 31enne croata beccata domenica 16 giugno mentre con una complice tentava di svaligiare un appartamento in corso Sempione: deve scontare 22 anni di carcere per un cumulo di reati commessi nell'ultimo decennio.

Furti nelle case a parte, il terreno di caccia più ricco resta il metrò del capoluogo lombardo, più appetibile rispetto a quello di Roma, piagato com'è da continue chiusure di stazioni e da cantieri eterni. Secondo l'Unità tutela del trasporto pubblico della polizia locale, nell'underground milanese vengono messi a segno ottomila borseggi all'anno, soprattutto ai danni dei turisti stranieri.

