Ladra seriale con la fissa di corso Buenos Aires. Fosse biancheria o borse, il cubo di Rubik o una borraccia, ognuno degli oggetti rubati proveniva da boutique che si affaccia sull'arteria.

La donna, italiana, 43 anni, è stata arrestata ieri dai vigili. A bloccarla gli uomini del Nucleo reati predatori che, durante un controllo in borghese, hanno ricevuto la segnalazione da un negozio di biancheria. Una volta rintracciata, in borsa aveva dieci articoli tra indumenti e cibo, valore circa 200 euro, tutti rubati in Beunos Aires. Dalle verifiche, inoltre, è risultato che la 43enne aveva precedenti per reati contro il patrimonio e che era sottoposta all'obbligo di firma, per un arresto del 3 agosto. Anche a casa aveva merce rubata di marchi presenti su corso Buenos Aires, valore 500 euro.

La donna è stata nuovamente sottoposta all'obbligo di firma in attesa del processo e la refurtiva restituita.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

