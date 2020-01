La Yamaha scarica Valentino

Daniele Petroselli

ROMA - La Yamaha ha scelto la sua squadra per il 2021. E, a sorpresa, non c'è Valentino Rossi. La casa giapponese infatti, dopo il rinnovo fino al 2022 di Maverick Vinales, ha scelto di affiancare dal prossimo anno allo spagnolo Fabio Quartararo, astro nascente della MotoGP. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, soprattutto per le tempistiche, visto che il Dottore aveva fatto sapere a inizio anno che si sarebbe preso del tempo per decidere del suo futuro, almeno 6-7 gare.

Da Iwata, però, è arrivato un messaggio chiaro: non si può più aspettare, anche perché Quartararo era entrato nel mirino della Ducati (che ora dopo aver fallito le trattative con il francese e Vinales, punterà decisa su Marquez). «Per ragioni dettate dal mercato piloti la Yamaha mi ha chiesto di prendere subito una decisione sul mio futuro. Io ho confermato che non ho intenzione di prendere decisioni affrettate e che avevo bisogno di più tempo», ha fatto sapere Vale in un comunicato.

Ma il dt Lin Jarvis però lascia aperta una porta al campione di Tavullia: «Se vorrà continuare a correre gli forniremo una M1 ufficiale e il migliore supporto tecnico. Se, invece, preferirà ritirarsi, espanderemo la nostra collaborazione con la VR46 Academy con lui». Ora Rossi è a un bivio, come conferma Carlo Pernat, ex manager del Dottore: «Si guarderà intorno ma ha oltre 40 anni.

Le voci vogliono che l'Aprilia ha avuto dei contatti negli ultimi mesi con lui, per una collaborazione con la VR46, in tutte le tre classi del Motomondiale, ma come manager. Non è detto però che non possa avere una moto». Ma c'è un'ipotesi suggestiva: «Lui nel team satellite Petronas con il fratello (Luca Marini, ndr)? Ci può stare».

Futuro incerto dunque, ma Pernat poi a TMW Radio ha ribadito: «Vale ha il terrore di smettere, quindi mai sottovalutarlo. Di sicuro non sta pensando al ritiro».

