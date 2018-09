Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La vita dopo X Factor. Che è tutt'altro che facile. Ma Chiara Galliazzo, una grande voce e una personalità tutta sua, è riuscita a farcela. Con un nuovo disco, intitolato Nessun posto è a casa mia, che presenta stasera allo Scalo Milano di Locate Triulzi (gratuito), ultimo appuntamento del Summer Music & More. «Ho compiuto 30 anni e questo mi ha fatto riflettere molto. Sono andata in analisi, ho cambiato alimentazione, ho cercato qualcosa che da tempo mi sentivo dentro e se devo essere sincera questo mio ultimo disco è quello che sento più personale. Il primo vero disco, quello che comunque avrei fatto anche se non fossi stata la concorrente di un contest». Il riferimento è a X Factor 2012, dove Chiara Galliazzo è arrivata prima, cominciando così la sua carriera ufficiale. Una bella voce appunto e un carisma anche a dispetto della giovane età di allora e di oggi. Forze sufficienti a farla emergere tra le tante proposte della musica italiana.(M.Lev.)