La verità di Dybala: «Mi piace il Barça»

TORINO - In questo calcio zeppo di frasi fatte e di dichiarazioni ipocrite, la semplice sincerità fa notizia. Dybala non nasconde di avere un debole per i blaugrana: Il Barcellona è un club straordinario, con Messi lo è ancora di più dice la Joya alla CNN -. Sarebbe molto bello (andarci; ndr), ma anche la Juve è un club incredibile, ricco di storia e di grandi calciatori come Buffon e Cristiano Ronaldo.

A tranquillizzare in parte i tifosi bianconeri c'è quell'incompatibilità tattica tra Dybala e Messi, riconosciuta qualche tempo fa dallo stesso juventino. Che, intanto, sollecita il rinnovo del suo accordo in scadenza nel 2022: Sono felice di essere alla Juve. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, non è un tempo lungo. Per ora non si parla di prolungamento, visto anche quanto accaduto col coronavirus, ma altri giocatori hanno rinnovato. Quindi aspettiamo. A un certo punto mi chiederanno di trattare. O forse no, dipende dalla Juve. A differenza dell'estate scorsa, alla Continassa non pensano più di cedere la Joya a meno di offerte folli. Ma per Dybala sarà dura strappare quello stipendio da 10 milioni annui chiesto prima che il Covid-19 stravolgesse il mondo e la sua vita.

Venerdì (ore 21) la Juve affronterà il Milan allo Stadium, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia (andata 1-1). Dybala vuole riprendere da dove si era fermato: dopo l'ultimo gol, e che gol, segnato all'Inter prima della serrata del calcio, ha messo nel mirino l'altra metà di Milano, quella rossonera, ovvero la terza squadra da lui più bersagliata (8 reti in 17 incroci). Assente l'infortunato Higuain, l'attacco verrà completato da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Ma Sarri, oltre al lungodegente Demiral, dovrà quasi sicuramente fare a meno anche di Chiellini e Ramsey, impegnati in un lavoro personalizzato

