«La vera rinascita? Non prima di gennaio»

«La ripartenza? A ottobre. La rinascita? Nelle prime settimane del 2021». Matteo Forte, ad di Stage Entertainment Italia, ramo della multinazionale olandese produttrice di musical e gestore di teatri in Europa, ha le idee chiare. A Milano nelle sue mani c'è il destino del Teatro Nazionale e del redivivo Lirico, «che ripartirà a inizio del prossimo anno, con una coppia comica stellare, ma non posso dire altro».

Il lockdown è stata una calamità: incubo finito?

«Il peggio è alle spalle, il nostro vantaggio è stato avere le spalle larghe: la Stage Entertainment è solida, ma se penso ai tanti teatri privati, quella parola, incubo, ha un senso».

Ora c'è il via libera, secondo Dpcm governativo.

«Forse possono ripartire i teatri che hanno spazi aperti da poter gestire. Certo non noi. Per noi estate significa manutenzione. I teatri pubblici possono far pagare un biglietto un euro, per richiamare il pubblico, noi non possiamo».

Sul fronte sicurezza siete pronti?

«Più che pronti: distanziamento, sanificazione. Ma ripartire in estate dimostra, da parte del governo, poca sensibilità per i teatri privati. Diciamo che il ministro Dario Franceschini è più sensibile ai teatri come La Scala e ai vari coccolati dal Fus».

Che cosa avete in mente per la ripartenza?

«Riprendere alcuni degli spettacoli bloccati dal lockdown: ci saranno Maurizio Battista, Enrico Ruggeri, Gigi D'Alessio e altri artisti fino a dicembre. E stiamo già lavorando per una ripartenza col botto per la prossima stagione 2021/22, un super blockbuster del musical, per ora top secret».(F.Gat.)

