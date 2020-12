La vecchia guardia in soccorso di Pirlo

Timothy Ormezzano

La Juventus alza il muro difensivo e fa il pieno di personalità. Ovvero di quella qualità che, a detta di Pirlo (e non solo), era mancata sabato in occasione dello scivolone in casa del Benevento. Fine dell'emergenza, torna la vecchia guardia. Dopo Bonucci, la difesa ritrova anche Chiellini e Demiral.

L'infermeria si è dunque svuotata, al netto del baby Vrioni (perone fratturato) e di quell'oggetto misterioso che è ahilui diventato Khedira. Il tedesco è alle prese con un leggero fastidio muscolare, ma è comunque fuori dalla lista Champions e dal progetto tecnico di Pirlo.

Subito arruolabile Bonucci, che domani allo Stadium contro la Dinamo Kiev farà coppia con De Ligt al centro, scortati da Alex Sandro a sinistra e uno tra Cuadrado o Danilo a destra. L'azzurro era già tornato tra i convocati sabato al Vigorito, ma si era limitato a spronare la squadra dalla panchina. E poi ci sono i rientri anticipati di Chiellini e Demiral, entrambi dotati di quel temperamento di cui ha bisogno la squadra.

Il capitano, reduce da una lieve lesione al bicipite femorale, ha bruciato i tempi di recupero, visto che la prognosi iniziale lo rivoleva a disposizione tra una settimana. Domani Chiellini si accomoderà in panchina, possibile invece uno suo impiego sabato sempre allo Stadium contro il Toro, quando potrebbe giocare il 15° derby della sua carriera. Rientro-lampo anche per Demiral, che ha smaltito un problema alla schiena con tre giorni di anticipo sulle previsioni.

Se il Barcellona per il big match dell'8 dicembre al Camp Nou non potrà contare su cinque elementi (Piqué, Umtiti, Sergi Roberto, Lenglet e Ansu Fati), la Juve dovrebbe poter schierare la squadra migliore.

Per tentare un complicatissimo assalto al primo posto del Girone H, però, bisognerà prima superare la Dinamo Kiev. La sfida di domani, che vedrà il ritorno in attacco di Cristiano Ronaldo in coppia con Morata, sarà arbitrata per la prima volta nella storia della Champions da una donna, la direttrice di gara francese Stephanie Frappart. Un'ottima notizia per l'altra metà del cielo e del calcio, proprio come l'elezione alla vicepresidenza dell'AssoCalciatori di Sara Gama, capitana della Juventus Women.

